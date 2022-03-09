На пристрої – всі дані пересувань і "заплановані точки" наступу загарбників.

Служба безпеки України повідомила, що днями українські воїни розбомбили танкову групу ворога та її повітряне прикриття, яке складалося з винищувачів Су-30. Тож до СБУ, серед іншого, потрапив секретний GPS-навігатор окупантів.

"Цей навігатор належав "елітному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки. Таким чином, українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога", - говориться в повідомленні.

Крім того, українські військові збили російські Су-30, які прикривали загарбницький наступ з повітря. Тепер на полонених чекають розмови зі слідчими і контррозвідниками СБУ, які встановлюють всіх причетних до війни.

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