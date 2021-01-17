Ворог застосував гранатомети та кулемети.

Протягом минулої доби, 16 січня, бойовики РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських підрозділів немає.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько окупаційні війська вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Талаківки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поруч із населеним пунктом Луганське збройні формування РФ відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Також неподалік Південного противник застосовував підствольний гранатомет та великокаліберний кулемет. А в районі населеного пункту Зайцеве окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 17 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: Дмитро Захаров