Серед іншого допомогу також буде спрямовано на зміцнення українських військових бригад.

Влада Євросоюзу веде переговори про пакет додаткової військової допомоги на 20 млрд євро для України.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, пакет включатиме постачання артилерійських боєприпасів, систем ППО, далекобійних ракет, безпілотників, а також іншої зброї. Допомога також буде спрямована на зміцнення українських військових бригад.

ЄС має намір узгодити ініціативу, яка передбачає внески в натуральній і грошовій формі від держав-членів і союзників-однодумців, на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ, за словами джерел, обізнаних із планами, які говорили на умовах анонімності. Потім лідерам ЄС належить домовитися про суму таких внесків і підписати пакет.

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Однак, як зазначило видання, ці терміни можуть зірватися, оскільки Угорщина вже заявила, що не підтримає цю ініціативу, а Німеччину турбують власні вибори.

Переговори з РФ

Офіційні особи США і Росії зустрічалися в Саудівській Аравії, за підсумками якої американський президент Дональд Трамп припустив, що хоче швидко укласти договір про закінчення війни в Україні.

Цього тижня Трамп шокував увесь світ, коли заявив, що у війні винна Україна і засумнівався в легітимності президента Володимира Зеленського, повторивши типову тезу російської пропаганди.

Україна нині не може провести вибори, оскільки перебуває у воєнному стані з моменту російського вторгнення. Нерідко країни, що перебувають у стані війни, не проводили виборів. Наприклад, Велика Британія не проводила голосування ціле десятиліття - з 1935 по 1945 рік.

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