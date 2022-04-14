Голова Держприкордонслужби оприлюднив відео спаленого та в інший спосіб знищеного окупантами майна українських прикордонників на цьому посту.

Українські прикордонники вийшли до пункту пропуску "Вільча", що на ділянці з Білоруссю.

Про ситуацію на цьому пункті пропуску повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко на своїй Facebook-сторінці, розмістивши відео спаленого та в інший спосіб знищеного окупантами майна українських прикордонників на цьому посту.

"Продовжуємо поновлювати контроль за державним кордоном на напрямках, де Сили оборони України вигнали російських свинособак. У Київській області прикордонники вийшли до пункту пропуску "Вільча", що на ділянці з Білоруссю. Як завжди, орки, наче нашестя сарани. Інфраструктуру нищили, там, де спали, там і с…", - прокоментував Дейнеко.

За його словами, залишається небезпека мінування місцевості та обстрілів, тому прикордонники діють на місцях вкрай обережно.

Зокрема Дейнеко повідомив, що вчора на Чернігівщині фіксувався вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, що відкривали рашисти з боку свого пункту пропуску "Погар".

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