З російськими загарбниками у Київській області Коц щонайменше з 7 березня.

Скандальний російський пропагандист Олександр Коц, який 8 років дезінформував про хід війни на Донбасі, приїхав у Київську область разом з окупантами.

Коц уже встиг дати коментар кремлівським ЗМІ і викрив свою геолокацію.

Пропагандист розповідав про начебто успіхи ходу бойових дій на користь російської армії, дезінформував про "гуманітарні коридори", промовчавши, що росіяни їх постійно зривають, і заявив про удар російської авіації по українських позиціях.

З російськими загарбниками у Київській області Коц щонайменше з 7 березня.

Політик Борислав Береза навіть оголосив винагороду для тих, хто спіймає Коца.

Росія разом з окупацією населених пунктів традиційно висаджує десант своїх пропагандистів. Так було, зокрема, під час захоплення ЧАЕС і атаки на Запорізьку АЕС.

Співробітники пропутінських ЗМІ виправдовують вторгнення Росії до України і замовчують злочини російських військ проти цивільного населення.

Олександр Коц має відзнаку за "висвітлення" подій у Сирії і неодноразово брав інтерв’ю у вже ліквідованого бойовика "Мотороли". Після знищення терориста пропагандист навіть присвятив його пам’яті цілу статтю у "Комсомольській правді".