Близько 300 тисяч квадратних кілометрів України покрито вибухонебезпечними предметами.

10 років знадобиться саперам, щоб розмінувати українські землі.

Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій.

"До 10 років. Це оптимістичні підрахунки, бо ми ще не знаємо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії. І що ми побачимо, коли звільнимо їх від окупантів", – сказав прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

Представник відомства додав, що підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням територій після Першої та Другої світових війн. Хорунжий зауважив, що близько 300 тисяч квадратних кілометрів України покрито вибухонебезпечними предметами.

Станом на цю мить очищено понад 62 тисячі гектарів території. Знешкоджено понад 145 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них близько двох тисяч – авіаційні бомби.

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