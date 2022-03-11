За словами міського голови, окупанти ведуть "знищувальну війну проти людства".

Мер Маріуполя Вадим Бойченко записав відеозвернення про катастрофічну ситуацію в місті.

За його словами, російські війська обстрілюють житлові масиви та не дозволяють доставити гуманітарну допомогу.

"15-й день йде цинічна і знищувальна війна проти людства. Два дні пекла, армагеддону, які нам влаштували російсько-фашистські війська. Вони цинічно стріляють із забороненої зброї - "Градів", гаубиць - по житлових масивах. Сьогодні вони цинічно розстріляли ДСНС. Кожні 30 хвилин в місто Маріуполь заходила авіація, працювала по житлових масивах, вбиваючи мирне населення, людей похилого віку, жінок, дітей. У цьому сьогодні велич російської армії? Це цинізм. Це геноцид, який влаштувала російська армія на чолі з їх терористом Путіним проти мирного Маріуполя", - заявив міський голова.

За його словами, окупанти "цинічно тримають у полоні 400 тисяч маріупольців, які з надією щодня чекають на гуманітарний коридор", стверджуючи, що він нібито є.

"І ми б'ємося, пробиваємося, натикаємося на міни, на танки, потрапляємо під "Гради". Але гуманітарний вантаж вже шостий день не може потрапити в режимі оголошеної Російською Федерацією "тиші" до окупованого міста Маріуполь. Це найвищий рівень цинізму з боку Російської Федерації. Вони ведуть знищувальну війну", - сказав Бойченко.

Він додав, що, одначе, "на всіх рівнях йде боротьба" і ведеться робота над тим, щоб гуманітарний коридор відбувся.

"Ми сильні, тому що ми - українці. Ми любимо нашу землю, ми любимо нашу країну", - підсумував мер.

Раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українського народу, в якому розповів про блокаду Маріуполя окупантами.

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