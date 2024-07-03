Петреус зазначив, що РФ вдало проводить мобілізацію у віддалених сільських районах країни, пропонуючи хороші зарплати та високі посмертні виплати.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що існує три фактори, які безпосередньо впливають в даний час на війну в Україні.

На його думку це кількість населення, розвиток технологій та допомога союзників, поділився він в інтерв'ю для подкасту американського Інституту МакКейна.

"У Росії є перевага у населенні. Тобто на початку війни було співвідношення три до одного. Але враховуючи масовий відтік українців ймовірно, на цей час мова йде про чотири до одного, можливо навіть – п’ять до одного", – сказав він.

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Петреус також зазначив, що РФ вдало проводить мобілізацію у віддалених сільських районах країни, пропонуючи хороші зарплати та високі посмертні виплати. При цьому мобілізація не йде в Москві чи Санкт-Петербурзі.

Натомість Україна зіштовхнулась із тим, що більша частина її армії – чоловіки середнього віку. І лише зараз Київ намагається поповнити бойові частини, змінивши мобілізаційне законодавство.

"Середній вік солдата на фронті в Україні понад 40 років. На війнах, якими я мав честь командувати, було від 19 до 22 років. Зараз вони змінили законодавство. І мають продовжити процес формування сил та надолужити втрачений час, щоб спробувати протистояти тим силам, що має Росія", – пояснив відставний генерал.

Крім того, як зауважив екс-директор ЦРУ, безпілотні технології – це те що значно відрізняє цю війну від інших. Україна вдало використовує дрони як в небі, так і на морі, знищуючи російський флот та інфраструктуру.

"Вони націлені на російські нафтопереробні заводи, заважаючи росіянам із дозаправлянням техніки, розгорнутою в Україні та навколо неї. Вони нищать критично важливу інфраструктуру, аеродроми", – сказав Петреус.

Але і росіяни не стоять на місці. Вони теж вдосконалюються у протиповітряній обороні та радіоелектронній боротьбі, наголосив військовий.

Щодо допомоги союзників, Петреус зауважив, що Путіну вдалось налагодити російський ВПК. І значною мірою це пов'язано з деталями, які Москва отримує від Пекіна, снаряди із Північної Кореї та дрони з Ірану. Це дозволяє Кремлю проводити ефективні атаки на українську енергетичну систему.

"Проблема в тому, що це працює. Вони закидують Україну масивом артилерійських ударів, керованих авіаційних бомб просто величезною кількістю артилерійських бомб. Усе це падає на енергомережі. Схоже, що буде холодна зима. Навіть зараз в Україні відключають енергію по 12 годин на добу", – пояснив Петреус.

На його думку, західні союзники надто повільно допомагають Україні надсилаючи техніку із запізненням.

"Рішення щодо далекобійних систем ATACMS ухвалювалося надто довго. Ми все ще обмежуємо використання їх на території Росії. У ЄС набагато серйозніше ставляться до цього питання. А ми підриваємо довіру надмірним ваганням", – звернув увагу колишній військовий.

На думку Петреуса, більша рішучість США щодо допомоги Україні та союзникам могла стати фактором, який би стримував Путіна від подальшого наступу в Україні.

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