Армія Білорусі робить все, щоб не вторгатися на територію України.

Армія Білорусі робить все, щоб не брати безпосередньої участі у війні. З РБ продовжують вивозити техніку і боєприпаси для використання на фронті в Україні. Це підтверджує, що Білорусь не готується до вторгнення.

Такою думкою поділився військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.

"Армія Білорусі на сьогоднішній день робить все, щоб не брати участь у цій війні. Я нагадаю, що вони віддають досі не тільки техніку з тривалого зберігання, вони вивезли ще ешелони боєприпасів — передали їх Російській Федерації. І на сьогоднішній день Лукашенко — пам'ятаєте, він два місяці тому намагався проводити там, ми думали, що буде мобілізація, а він обмежився всього лише роздачею повісток і системою оповіщення військкоматів. Білоруська армія не готується до війни, вона робить все, щоб не бути готовою до війни", — повідомив Жданов.

Потім військовий експерт розповів, що Лукашенко 20 років "водить за ніс" Путіна зі створенням Союзної держави. Самопроголошений лідер Білорусі все ніяк не підписує фінальний документ.

На думку Жданова, планувальники операції повинні розуміти, що армія РБ може не виконати поставлених завдань. І тоді це буде повний провал вторгнення.

Загроза вторгнення Білорусі в Україну: що відомо

Диктатор Лукашенко 10 жовтня повідомив про розгортання спільного угруповання військ Росії та Білорусі на кордоні з Україною "у зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави".

За даними Генштабу, ознак формування наступальних угруповань на території РБ і пересування військ на кордоні з нашою країною не спостерігається.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що армія Білорусі не готова до війни. РФ вивезла з РБ боєприпаси і техніку, а під час останніх навчань на території держави було витрачено багато палива та інших ресурсів.

Як повідомили аналітики, заява про розгортання регіонального угруповання нічого не означає У військовому плані. Це спроба Путіна зробити Лукашенка ще більш причетним до злочинної війни проти України.

Вас также могут заинтересовать новости: