Експерт з питань авіації Богдан Долінце: Україна здатна закрити небо власними силами

США дають "зелене світло" країнам НАТО для надання винищувачів Україні, але Альянс поки не закриває нам небо. УНІАН поспілкувався з авіаційним експертом, кандидатом технічних наук Богданом Долінце про шанси на закриття українського неба від російських бомбардувальників та ракет, а також про успіхи ЗСУ в знищенні ворожої авіації.

Росія продовжує бомбардувати мирні українські міста. Харків’яни розповідають, що багатоповерхівки обстрілюються прямо з винищувачів. Але в НАТО все одно відмовляються закривати небо України. Які шанси у того, що це все ж відбудеться?

Сьогодні було дуже правильно сказано, що небо не обов'язково має закривати НАТО. Небо має закривати той, хто має необхідне озброєння, системи й технології. Якщо Україні вдасться переломити цю ситуацію та країни-партнери нададуть Україні боєкомплекти, системи запуску, моніторингу і перехоплення даних ракет та літаків, Україна й власними силами зможе забезпечити закриття свого неба.

Важливим для нас залишається отримання необхідних систем та боєкомплектів. У нас є наша система ППО. Але ми розуміємо, що це не такі потужності, як, наприклад ізраїльська система "Залізний купол". Адже за розміром Україна є набагато більшою.

Існує така думка, що інші країни вже частково захистили Україну, закривши власне небо від російських цивільних літаків. А західні регіони України межують з країнами, через які росіяни тепер не можуть літати. Чи це дає гарантію, що Росія не зможе обстрілювати західні області України з повітря?

Ні, це не дає жодних гарантій. Ми бачили, що багато об'єктів в Україні обстрілювали крилатими ракетами, не тільки авіацією.

Наприклад, аеропорт Вінниці був обстріляний крилатими ракетами з моря, хоча Вінниця досить глибоко в території України. Так само вже були обстріляні об'єкти на заході Україні. Тому це закриття зовсім не є гарантією.

Інше питання, що саме літаками росіяни фізично бояться залітати так глибоко всередину нашої країни. Адже системи ППО дозволять вчасно виявити ці літаки, збивати їх з землі або направляти винищувачі. А часу для того, щоб втекти, у росіян буде замало. Вони просто бояться.

Окрім того, закриття неба для російських літаків країнами НАТО та Європейського союзу досі під питанням.

Чому? Ви допускаєте, що РФ порушуватиме повітряний простір країн НАТО?

Два дні тому була інформація про зникнення румунського літака "Міг" над територією Чорного моря. Жодної інформації про те, чи він впав, чи був збитим. Я так розумію, він зник в повітряному просторі над Чорним морем біля кордонів Румунії. А потім знайшли розбитий вертоліт рятувальної служби, який направлявся на пошук зниклого літака. Уламки гелікоптера знайшли біля морського узбережжя, фактично на землі, на території Румунії. Сім членів екіпажу загинуло.

При тому, є інформація, що в той час в територіальних водах Чорного моря перебували кораблі РФ.

Чи могла Росія збити зниклий літак та той гелікоптер? Це може бути один з можливих варіантів, який не підтверджений і не спростований. Причини аварії гелікоптера влада Румунії не коментувала. Чи це була технічна несправність, чи було збиття — не зрозуміло. Одна з версій, яку озвучують - складні погодні умови.

Коли НАТО відмовилось закрити небо для України, президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, "чи здатні в НАТО захистити свої країни – країни Альянсу". Виходить, він мав рацію?

Повертаючись до питання, наскільки ЄС та НАТО можуть закрити власний повітряний простір, бачимо, що офіційної позиції щодо цих інцидентів в Румунії у жодної країни-члена НАТО немає. Те, що це не повториться з іншими літаками, також незрозуміло. Взагалі, чи не буде проводитись якихось обстрілів чи бомбардувань території іншої країни-члена НАТО, незрозуміло.

Виникає питання: якщо виявиться, що румунський літак чи вертоліт збили російською ракетою, це напад на країни НАТО, чи не напад?

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 березня заявив про "зелене світло" від США на надання Україні польських винищувачів. За словами Блінкена, розглядаючи сценарій отримання Україною польських винищувачів, США ведуть перемовини з Польщею щодо задоволення її потреб, як країни НАТО. Як ви вважаєте, чому ці перемовини так довго тривають і чи отримаємо ми польські "Міги"?

Треба розуміти, що не НАТО планує надавати літаки, а конкретна країна - власниця літаків. Наприклад, Туреччина навіть зараз спокійно продає Україні "Байрактари" та не має проблем продавати Україні й польські літаки. Інше питання: чи нададуть союзники або інші країни літаки польським повітряним силам на заміну тих, які будуть передані нам? Тобто, якщо вони передадуть або продадуть ці літаки, яким чином Польща буде захищати власний повітряний простір?

Відповіді на це питання поки що немає. І поки відповіді не з'явиться, ймовірність, що нам передадуть будь-які літаки, залишається низькою.

Може бути так, що США готові забезпечити Польщу літаками на заміну, але в тривалий період. Мова може йти про місяці або навіть роки. Звичайно, в такій ситуації Польща буде не зацікавлена зараз послабити власну оборону повітряного простору. Тобто, щоб передавати хоча б один борт, літаки на заміну мають бути передані їй на баланс вже і розміщуватися на аеродромах Польщі. Лише з цього моменту, можна очікувати готовність Польщі допомогти нам літаками.

А "Міг-29", які Польща може передати Україні — це літаки, які вироблялись ще в Радянському союзі. Вони проходили різні етапи модернізації, якщо я не помиляюсь, деякі літаки модернізували саме в Україні. Тобто українські фахівці знають ці літаки і вміють з ними працювати. Ми маємо техніків та пілотів для цього, які можуть їх використовувати в бойових умовах.

За даними генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня склали: 46 одиниць літаків, 68 одиниць гелікоптерів. Оцініть, будь ласка, наскільки великі втрати понесла авіація ворога?

Якщо говорити про кількість знищеної ворожої авіації, вона є досить суттєвою. Це, напевно, на сьогоднішній день, найбільша кількість знищеної авіації серед тих військових конфліктів або війн, які Росія вела в будь-якій іншій країні за останні декілька десятків років. Вони очікували позбавити Україну систем ППО в перші дні й далі здійснювати підтримку всіх наземних операцій саме з повітря. Але ми бачимо, що протягом дванадцяти днів війни ворогу цього не вдалось здійснити.

Ворог точно не очікував таких втрат. Важливо розуміти, що мова зараз йде в тому числі про втрати пілотів, яких складно і довго готувати, та й так просто не замінити. Тому завдання бойових втрат ворогу, з точки зору стратегічного потенціалу, є дуже суттєвими.

В перші ж дні війни лише одним з українських пілотів – "Привидом Києва" - було збито шість ворожих літаків. Якщо не помиляюсь, на сьогодні на його рахунку їх вже понад двадцять...

…Це говорить про те, що Україна має дуже професійних пілотів-асів. Окрім того, українські повітряні збройні сили мають таку перевагу, як знання території та місцевості. В умовах бойових дій це дуже важливо. І добре, що наші пілоти чудово володіють технікою та знають місцевість. Вони дуже багато годин літали навколо Києва, знають всі місця, де можна з'явитися нізвідки і знищити ворога.

Зрозуміло, що ворог може абсолютно не орієнтуватись в нашій місцевості. Він може працювати по картах чи по якихось авіаційних даних. Тому йому набагато складніше протистояти українським пілотам.

А ви звернули увагу, що втрат російській авіації завдають навіть звичайні українці? Наприклад, мобілізований менеджер "Укрпошти" Сергій Чижиков з землі знищив російський винищувач Су-35, який бомбардував Чернігів.

Це говорить про те, що система захисту літаків РФ останніх модифікацій, якими вони так пишаються, занадто розхвалена. А в реальності, з такими літаками може боротись навіть стара радянська система типу ПЗРК "Ігла", якій близько двох десятків років.

Тому насправді, зі стратегічної точки зору, це в майбутньому ще й "підкосить" Росії потенціал продажу своїх літаків лояльним до неї країнам. Адже фактично, літак за 50-60 мільйонів доларів збили з системи, яка коштує, від сили, декілька тисяч доларів.

Тож, російські винищувачі демонструють свою неефективність в той час, коли Україна — справжню стійкість.

Анастасія Світлевська

Анастасія Світлевська