Окупанти всіляко знущаються над полоненими.

Військовий Олексій Ануля з початку повномасштабного російського вторгнення захищав Україну на фронті. Він разом з побратимами відбивав ворожі атаки, але незабаром окупанти взяли його в полон.

Понад 100 днів він провів у Курській в'язниці. Спостерігачі в російській в'язниці, за його словами, творили з українськими військовими страшні речі.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Суспільне Чернігів" він розповів, що військових ЗСУ щодня били, змушували їсти шеврони, видаляли зуби і навіть намагалися зґвалтувати.

Користувачі мережі, переглянувши інтерв'ю Анулі, не змогли стримати емоцій. Незважаючи на те, що воно було оприлюднено ще 4 тижні тому, зараз воно стало популярним в Tiktok.

Українці з болем слухають розповіді військового про його перебування в полоні. Особливо їх шокувала історія про те, як Анулі довелося полювати на мишей, щоб вижити.

"Це був маленький щур, але тоді мені здавалося, що він повний м'яса. Я його зчепив, думав, розкрию і виїм зсередини, але зірвав шматок шкури. Він почав ще більше ворушитися", - почав розповідь військовий.

Він каже, що в момент, коли хотів з'їсти щура, в карцер зайшли спостерігачі. Тому у нього не залишилося іншого виходу, як повністю взяти в рота щура.

"Я не міг нічого сказати, тому що щур почав ворушитися у мене в роті. Він обдер мені піднебіння, кінчик язика... Спостерігачі били мене, але я не міг сконцентруватися, бо думав лише про те, як утримати щура в роті. З нього пішла чорна густа кров", - продовжив Ануля.

Олексій каже, що спостерігачі подумали, що кров пішла з нього після побиття і сказали, що так йому буде краще.

"Потім я зайшов в карцер. У мене така радість була. Я розумів, що я їм м'ясо. Шкура, ворсинки застрягали між зубами, кишки, я навіть кістки жував, тому що розумів, що це кальцій. Єдине, я виплюнув зуби", - сказав військовий.

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