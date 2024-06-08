Аналітики вважають, що поставка цих винищувачів "навряд чи відбудеться в оптимальний час".

Достатня кількість українських пілотів, готових літати на винищувачах F-16, буде готова лише до кінця 2025 року. Такий прогноз дав Інститут з вивчення війни (ISW).

"Провалом Заходу", що "стає все гіршим і гіршим" назвав цей прогноз німецький оглядач Юрген Наудітт.

Він оцінив дані ISW про те, що США підготують 12 пілотів до кінця вересня, ще 8 пройдуть навчання в Данії до кінця листопада, після чого данський центр закриється. А от центр у Румунії взагалі в даний час ще не працює. При цьому для повної ескадрильї треба 40 пілотів.

Відео дня

"Якщо навчання продовжуватиметься такими темпами, ця кількість буде готова приблизно через півтора року",- підрахував Наудітт.

А професор і завідувач кафедри політології Northwestern University Вільям Ріно зазначив, що поставка цих винищувачів "навряд чи відбудеться в оптимальний час", провівши паралель із отриманням ЗСУ західних танків після контрнаступу восени 2022 року.

"Існує тенденція, що озброєння надходить після того, коли воно було б найбільш ефективним", - висловив переконання Ріно.

Поставка F-16 Україні

Низка західних партнерів пообіцяли надати ЗСУ винищувачі F-16. Наша держава має отримати літаки після того, як для них підготовлять інфраструктуру, а також пілоти й технічний персонал навчаться працювати з цими літаками.

Вас також можуть зацікавити новини: