Достатня кількість українських пілотів, готових літати на винищувачах F-16, буде готова лише до кінця 2025 року. Такий прогноз дав Інститут з вивчення війни (ISW).
"Провалом Заходу", що "стає все гіршим і гіршим" назвав цей прогноз німецький оглядач Юрген Наудітт.
Він оцінив дані ISW про те, що США підготують 12 пілотів до кінця вересня, ще 8 пройдуть навчання в Данії до кінця листопада, після чого данський центр закриється. А от центр у Румунії взагалі в даний час ще не працює. При цьому для повної ескадрильї треба 40 пілотів.
"Якщо навчання продовжуватиметься такими темпами, ця кількість буде готова приблизно через півтора року",- підрахував Наудітт.
А професор і завідувач кафедри політології Northwestern University Вільям Ріно зазначив, що поставка цих винищувачів "навряд чи відбудеться в оптимальний час", провівши паралель із отриманням ЗСУ західних танків після контрнаступу восени 2022 року.
"Існує тенденція, що озброєння надходить після того, коли воно було б найбільш ефективним", - висловив переконання Ріно.
Поставка F-16 Україні
Низка західних партнерів пообіцяли надати ЗСУ винищувачі F-16. Наша держава має отримати літаки після того, як для них підготовлять інфраструктуру, а також пілоти й технічний персонал навчаться працювати з цими літаками.