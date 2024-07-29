Цього року Україна отримає тільки одну ескадрилью F-16, приблизно 20 винищувачів.

Лише шість українських пілотів закінчили навчання літати на винищувачах F-16, які мають бути доставлені Україні в серпні.

Загалом цього року Україна отримає тільки одну ескадрилью F-16, приблизно 20 винищувачів, а це набагато менше, ніж вона розраховувала, пише The Telegraph.

Telegram-канал Fighterbomber, що спеціалізується на авіації, заявив, що з шістьма пілотами Україна зможе задіяти тільки 2 винищувачі одночасно, тому що "пілот не може працювати цілодобово".

Відео дня

"Два пілоти - це максимум 10 бойових вильотів на день загалом. Для всієї України 10 вильотів F-16 - це ніщо", - констатували в Fighterbomber.

Український президент Володимир Зеленський та українські військові висловили розчарування ситуацією із західними винищувачами, наголосивши, що цього надто мало і надто пізно. Вони зазначили, що коли F-16 нарешті прибудуть в Україну, вони не стануть вирішальними факторами, як сподівалися.

Одна з причин полягає в тому, що вони будуть розгорнуті в оборонних цілях, оскільки РФ, як і раніше, контролює небо і встановила системи ППО по всій лінії фронту, що піддає ризику F-16. "Ми не будемо використовувати винищувачі занадто близько до росіян через загрозу протиповітряної оборони", - повідомив один з українських чиновників.

F-16 для України

Протягом двох років українська влада просила у своїх західних союзників винищувачі F-16, щоб протистояти домінуванню росіян у небі.

Загалом 80 винищувачів F-16 були обіцяні Україні Данією, Нідерландами, Норвегією та Бельгією. Однак справа з їхніми поставками затягнулася на скільки, що вони можуть стати марними, хоча раніше на них покладалися великі надії. Деякі військові експерти навіть прогнозували, що застосування цих винищувачів здатне переломити хід війни.