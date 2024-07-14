На оприлюдненому росЗМІ відео 3-тонну бомбу запускає винищувач Су-34.

Російські окупанти почали запускати по Україні плануючы бомби вагою 3 тонни.

Як повідомило видання ASTRA, для протидії українським ППО росіяни почали модернізувати радянські ФАБи комплексами УМПК, після чого на них з'являються крила і супутникове наведення, які дають змогу запускати бомби прямо з російської території.

Видання вказало, що днями було оприлюднено підтвердження використання крилатої ФАБ-3000 в Україні. Цифри в назві таких бомб позначають загальну вагу - у ФАБ-3000 близько половини ваги становить вибухівка. На оприлюдненому росЗМІ відео 3-тонну бомбу запускає винищувач Су-34.

Відео дня

На це відео вже відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зауважив, що російське міноборони публічно хвалиться, як скидає по Україні ФАБ-3000 - це бомба, що важить 3 тонни.

"Роблять вони це з літаків Су-34, які базуються на аеродромах, які ми повинні знищувати, щоб захистити наших людей. Для цього нам потрібен дозвіл на удари вглиб Росії західною зброєю, щоб ці літаки більше не скидали ці бомби. Одне таке рішення може вберегти багато життів", - наголосив Єрмак.

Війна в Україні: новини

Окупанти намагаються розтягувати сили і засоби ЗСУ на фронті, сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Російські загарбники минулої доби найбільше йшли на штурм на Покровському напрямку. Зокрема, Силам оборони України вдалося відбити 40 російських штурмів на цьому напрямку.

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