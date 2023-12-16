Він стосується лікарів.

Окупанти влаштовують в тимчасово окупованому Мелітополі медичний експеримент на виживання, пов'язаний з надзвичайним дефіцитом лікарів.

Принцип такий, хто встигне до медика - той і виживе. Записатися на прийом до фахівця майже неможливо. Лікарні по всій ТОТ фактично "пусті", заявляє мер Іван Федоров.

"Жоден медик Мелітополя не погодився йти працювати до російського військового шпиталю, не дивлячись на те, що ворог обіцяв щонайменше вдвічі більшу зарплату. Наші мешканці і медики не співпрацюють". В Мелітополі фактично працює єдина наша лікарня, але вона також майже єдина на всю тимчасово окуповану Запорізьку та Херсонську область...", - вказав Федоров.

За його словами, наявність проблеми визнають навіть окупанти. Вони кажуть, що в Мелітополі не вистачає щонайменше 1200 медиків.

Зараз Росія вимагає від українці показувати саме російський паспорт в медичних закладах, тому потрапити на прийом без "правильних" документів неможливо. Показовою є ситуація, яка склалася в онкологічному диспансері, акцентував мер.

"Щонайменше два тижні черга на запис до лікаря. Звичайно, що мешканці з регіонів майже не мають такого доступу", - вказав він.

В Мелітополі сталася епічна диверсія

15 грудня в Мелітополі партизани влаштували епічну диверсію під самим носом ФСБ РФ. Рух Опору підірвав залізничний потяг, на якому ворог стягував підкріплення з Криму.

Також ним росіяни зворотнім шляхом вивозили з міста руду та зерно. Однак тепер окупантам доведеться шукати інші "можливості" для реалізації свого мародерства.

Вас також можуть зацікавити новини: