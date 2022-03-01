Допомога скандинавських країн на захист України набуває безпрецедентного характеру.

Фінляндія вперше в своїй історії на захист Україні надає 2500 автоматичних гвинтівок, 150 тис. патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 тис. харчових наборів.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в Facebook.

"Вперше в своїй історії озброєння надає Фінляндія: 2500 автоматичних гвинтівок, 150 000 патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 000 харчових наборів",- йдеться в повідомленні.

Також, додали у МЗС, Швеція вперше з 1939 року надала військову допомогу. "Шведський уряд передає Україні 135 тис. польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів та 5000 одиниць протитанкової зброї", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Норвегія також ухвалила виняткове рішення на підтримку України, відійшовши від політики ненадання зброї країнам поза НАТО, які перебувають у стані війни. Осло надсилає 2000 протитанкових гранатометів.

Водночас Люксембург надає Україні протитанкову зброю, а нейтральна Австрія невдовзі надішле шоломи, захисні жилети, а також паливо.

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