Все через те, що російські дрони продовжують атакувати цивільних.

В Україні варто розглянути запровадження системи оповіщення цивільного населення про зафіксований політ ударного дрона через місцеві FM-радіостанції.

Про це у своєму Telegram-каналі написав Сергій "Флеш" Бескрестнов, фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Він наголосив, що зона атак дронів вглиб від фронтів зросла до 20-40 кілометрів. По деяких глибинних дорогах в день налічується до 50 ударів дронами.

"Флеш" підкреслив, що від цього всього страждають не лише військовослужбовці, а й мирні жителі, адже FPV або інший російський безпілотник без роздумів атакує цивільних, не знайшовши військову машину:

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"Поки ми не організували систему світлофорів на фронтових дорогах, прошу розглянути можливість оповіщення цивільного населення на частотах місцевих FM-радіостанцій про фіксацію польоту ударного дрона в таких-то селах (такій-то ділянці траси)".

Він додав, що це можна робити шляхом обриву радіомовлення і вставки звукового повідомлення. "Повірте, всі будуть слухати", - зауважив "Флеш".

Дронові атаки на Україну

Раніше в інтерв’ю УНІАН "Флеш" зазначив, що відкритим залишається питання щодо того, з якою швидкістю російські окупанти зможуть наростити виробництво ударних дронів. Адже, щоб збільшити його в п’ять разів, їм знадобилося трохи більше року.

На його думку, цілком можливо, що за рік росіяни зможуть за ніч випустити по Україні близько 700-800 безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, що росіяни регулярно використовують невеликі квадрокоптери для прицільних ударів по цивільних у Херсоні та області. Західні ЗМІ називають цю тактику "сафарі на людей".

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