РФ зазнає втрат у війні проти України / фото УНІАН, Сергій Ревера

Російська Федерація продовжує зазнавати колосальних втрат на війні в Україні. За оновленими даними Генштабу ЗСУ, за добу наші захисники "задвохсотили" 490 путінських військових.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 126 тисяч 650 солдатів. Також вона позбулася 3201 танка (+4 за добу).

Також втрати Росії в техніці склали:

Відео дня
  • бойових броньованих машин - 6369 (+3);
  • артилерійських систем - 2196 (+1);
  • РСЗВ - 453;
  • засобів ППО - 221;
  • літаків - 293;
  • вертольотів - 284;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947;
  • крилатих ракет - 796;
  • кораблів/катерів - 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4);
  • спеціальної техніки - 199.
Втрати росіян / інфографіка УНІАН

Ситуація на фронті – дані Генштабу

Як повідомляв раніше Генштаб ЗСУ, противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється.

Ворог продовжує зазнавати втрат: 28 січня до одного з моргів в окупованій Горлівці привезли близько 20 тіл ліквідованих окупантів.

Крім того, повідомлялося, що за добу українські військові знищили дві станції радіолокації ворога, а також склад боєприпасів і зенітно-ракетний комплекс противника.

Вас також можуть зацікавити новини: