За добу Росія втратила на українському фронті 4 танки.

Російська Федерація продовжує зазнавати колосальних втрат на війні в Україні. За оновленими даними Генштабу ЗСУ, за добу наші захисники "задвохсотили" 490 путінських військових.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 126 тисяч 650 солдатів. Також вона позбулася 3201 танка (+4 за добу).

Також втрати Росії в техніці склали:

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бойових броньованих машин - 6369 (+3);

артилерійських систем - 2196 (+1);

РСЗВ - 453;

засобів ППО - 221;

літаків - 293;

вертольотів - 284;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947;

крилатих ракет - 796;

кораблів/катерів - 18;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4);

спеціальної техніки - 199.

Ситуація на фронті – дані Генштабу

Як повідомляв раніше Генштаб ЗСУ, противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється.

Ворог продовжує зазнавати втрат: 28 січня до одного з моргів в окупованій Горлівці привезли близько 20 тіл ліквідованих окупантів.

Крім того, повідомлялося, що за добу українські військові знищили дві станції радіолокації ворога, а також склад боєприпасів і зенітно-ракетний комплекс противника.

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