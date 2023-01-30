Російська Федерація продовжує зазнавати колосальних втрат на війні в Україні. За оновленими даними Генштабу ЗСУ, за добу наші захисники "задвохсотили" 490 путінських військових.
Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 126 тисяч 650 солдатів. Також вона позбулася 3201 танка (+4 за добу).
Також втрати Росії в техніці склали:
- бойових броньованих машин - 6369 (+3);
- артилерійських систем - 2196 (+1);
- РСЗВ - 453;
- засобів ППО - 221;
- літаків - 293;
- вертольотів - 284;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947;
- крилатих ракет - 796;
- кораблів/катерів - 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4);
- спеціальної техніки - 199.
Ситуація на фронті – дані Генштабу
Як повідомляв раніше Генштаб ЗСУ, противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється.
Ворог продовжує зазнавати втрат: 28 січня до одного з моргів в окупованій Горлівці привезли близько 20 тіл ліквідованих окупантів.
Крім того, повідомлялося, що за добу українські військові знищили дві станції радіолокації ворога, а також склад боєприпасів і зенітно-ракетний комплекс противника.