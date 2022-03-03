Виявляється, що Юрій Прилипко живий.

Відомий український політолог Юрій Романенко близько години тому з посиланням на очевидців розповів, що окупанти розстріляли голову Гостомельської ОТГ Юрія Прилипка прямо у дворі його будинку.

Зараз же стало відомо, що Прилипко живий. Він дійсно потрапив під обстріл, але з ним все гаразд.

"Мені подзвонив один з місцевих депутатів і каже, що Прилипко живий. Він разом з групою волонтерів потрапив близько години тому під обстріл в Гостомелі, який триває і зараз. Загинув один з волонтерів. Ще одне джерело з державних органів підтвердило, що годину тому спілкувався з Прилипко", - написав Романенко в Facebook.

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