Співробітники АЕС вимагають негайно припинити вогонь.

Один зі співробітників Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Згодом стало відомо, що Запорізька АЕС горить.

Відповідне звернення опубліковано в Телеграм-каналі ЗАЕС.

"Увага! Техніка Російської Федерації веде вогонь по Запорізькій АЕС. Існує реальна загроза ядерної небезпеки на найбільшій ядерній електростанції Європи. Вимагаємо припинити вогонь з важкої техніки по Запорізькій АЕС!" - наголосив він.

Унаслідок обстрілів виникла пожежа на Запорізькій АЕС.

Туз підкреслив: "Ворожа техніка рухається та стріляє прямо по атомній станцій. Видно дим... Я телефонував своїм колегам, які працюють на енергоблоках: кажуть, що снаряди потрапляють прям по блоках, прямо поряд з небезпечним ядерним виробництвом".

Він також наголосив, що на станції є і сховище відпрацьованого ядерного палива.

"Добре, що воно ще поки що не потрапило під вогонь ворога. Це дуже небезпечно. Існує реальна загроза ядерної небезпеки", - підкреслив Туз.

Він закликав припинити обстріл, аби була змога почати ліквідацію пожежі на АЕС.

"З продовженням обстрілів ніхто не може прогнозувати, чим все завершиться. Це атомний об'єкт. Найбільший, найпотужніший в Європі. І наслідки можуть бути транскордонними, які вийдуть далеко за межі України чи навіть Європи", - наголосив Туз.

Водночас він зауважив, що радіаційний фон поки що в нормі.

Запорізька атомна електростанція палає в результаті обстрілів окупантами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Загроза світовій безпеці! В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі, палає Запорізька атомна станція!", - заявив він.

2 березня до Енергодара, де розташована Запорізька АЕС, підійшли ворожі війська. Люди масово вийшли на зустріч з ворогом та не пустили його до міста.

3 березня міський голова Дмитро Орлов повідомив, що до міста наближається ворожа колона з понад 100 одиниць важкої техніки.

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