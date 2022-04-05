Київ для російської пропаганди є важливим елементом.

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що шанси Путіна захопити Київ вичерпалися, тому що в іншому випадку російському президенту довелося б закидати українську столицю 500-тисячним м'ясом.

Про це розповів в Грозев інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Те, що відбувається, - це неможливість Росії утримувати (напад – ред.) далі. Це почалося приблизно 7 днів тому. І сам факт того, що Росія відмовилася йти далі на Київ. Вони зрозуміли очевидну істину, що з цими силами взяти Київ не можна. І взагалі такою стратегією не можна взяти Київ. Він (Путін – ред.) може взяти Київ тільки гіпотезою, якщо знищить Київ", - припустив розслідувач.

Але і в цьому Грозєв сумнівається, оскільки Київ для російської пропаганди є важливим елементом.

"Другий варіант - це (закидати - ред.) м'ясом, величезною кількістю м'яса, але це вимагатиме десь півмільйона м'яса. Це означає масову мобілізацію, величезну кількість дезертирів. Тому він це ще не зробив", - додав Грозєв.

На його думку, психотип Путіна цілком допускає такі великі втрати серед росіян, але "він це не зробив через прагматичні причини: тому що боїться соціального вибуху і того, що багато хто відмовиться".

"Не бачу варіантів, коли він повернеться на Київ через 15-20 днів, наприклад", - висловився розслідувач.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ остаточно зачистили територію Київської області. Генштаб також повідомляє про виведення ворожих військ з Чернігівського напрямку.

Всі ці маневри здійснюються з метою перекидання військ на східний напрямок – для боїв за схід України і просування в південні регіони.

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