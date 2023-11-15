Тенденція до збільшення витрат на оборону зараз характерна для багатьох країн, і передусім на це впливає їх безпосередня близькість до Росії.

Верховна Рада України прийняла бюджет на 2024 рік, згідно з яким Міноборони в наступному році буде виділено 1,164 трлн гривень ,або ж орієнтовно 30 млрд доларів, 75% із яких піде на утримання армії. При цьому коли Україна планувала оборонний бюджет на 2022 рік, то тоді весь бюджет становив 286,6 млрд гривень або ж близько 10,5 млрд доларів за тодішнім курсом, із яких на "зброю та техніку" планувалося виділити орієнтовно 1 млрд доларів.

Як зазначає Defence Express, аналізуючи витрати на оборону серед інших країн Європи, тенденція до збільшення витрат на оборону зараз характерна для багатьох країн, і передусім на це впливає їх безпосередня близькість до Росії.

Наприклад, Польща у 2024 році планує на оборону витратити 137 млрд злотих або ж понад 33 млрд доларів. Для порівняння, на 2023 рік оборонний бюджет Польщі був запланований на рівні 21 млрд доларів.

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Збільшують видатки на оборону і країни Балтії. Так, оборонний бюджет Естонії вперше буде вищим за 3% від ВВП і становитиме 1,43 млрд доларів при загальних витратах на рік у 18,95 млрд доларів. У 2023 році цей показник становив близько 1,08 млрд доларів.

Латвія у наступному році на оборону планує виділити 2,4% ВВП — це буде 1,19 млрд доларів, у 2023 році ця цифра становила 1,06 млрд доларів. Литва — понад 2 млрд доларів або ж близько 2,71% ВВП, з яких 340 млн виділяється для оборонної допомоги Україні.

Фінляндія, яка у цьому році стала членом НАТО, на оборону закладає 2,3% від ВВП — це 6,48 млрд доларів. Ця сума на декілька сотень мільйонів доларів менша, аніж у 2023 році. Водночас Швеція збільшує витрати на 2,36 млрд доларів, до понад 10 млрд доларів, щоб досягти показника у 2% від ВВП.

Оборонний бюджет Франції у наступному році збільшиться на 7,5% — до 49,73 млрд доларів. На декілька мільярдів доларів збільшить свій бюджет Німеччина — до понад 56 млрд доларів. Велика Британія має амбітні плани до 2030 року збільшити свій бюджет аж до 125 млрд доларів.

"За деякими винятками і з поправкою на загальні бюджети країн тут можна було б вивести правило, що чим далі країна від РФ, тим менші витрати на оборону у відсотковому співвідношенні, хоча й великі бюджети не завжди означають ефективне використання цих коштів", - зазначають експерти.

Витрати Росії на війну

Як зазначила опозиційна російська журналістка Юлія Латиніна, в 2024 році президент РФ Володимир Путін планує витратити близько 110 мільярдів доларів на війну проти України, це вдвічі більше, ніж наша країна може отримати від союзників.

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