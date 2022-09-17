У відповідь на запит міністра оборони Олексія Резнікова Іспанія також передала Україні медичні засоби.

Іспанія відправила Україні пʼять транспортних літаків із боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначаєтся, що останній з п'яти літаків від повітряно-космічних сил збройних сил Іспанії вилетів з авіабази у Мадриді 9 вересня.

Відео дня

Чотири попередні літаки зі зброєю вилетіли з бази в Роті. Загалом Іспанія передала Україні 75 палет великокаліберних боєприпасів.

Крім того, у відповідь на запит міністра оборони України Олексія Резнікова Іспанія передала Україні медичні засоби та 20 вантажівок із зимовим спорядженням.

Нагадаємо, у серпні Іспанія надіслала Україні систему протиповітряної оборони, боєприпаси та броньовані автомобілі. Тоді стало відомо, що окрім зброї, "на терміновий запит" підготовлено вантаж із 30 тисяч одиниць військової форми для зими, 15,6 тисяч курток, 15 тисяч костюмів та кількох тисяч одиниць додаткового одягу.

Вас також можуть зацікавити новини: