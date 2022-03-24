Голова Харківської ОВА наголосив, що Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку.

В російських ЗМІ брешуть, що окупаційні війська росії взяли місто Ізюм.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Знову провокація від російських ЗМІ. Їм нічого не залишається, як брехати про нібито "перемоги". Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів. Ізюм - українське місто! Було і буде", - заявив він.

Синєгубов наголосив, що Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста.

"І навіть концентрація російський військ біля Ізюма не допомагає рашистам просуватися вперед. Наші війська обороняють місто і на землі, і в повітрі. Зараз тривають запеклі бої. Тому закликаю не вірити брехливій пропаганді росіян, а довіряти офіційній інформації та Збройним Силам України", - сказав він.