Ведучі назвали те, що відбувається в ефірі, "рольовою грою під назвою ТКГ".

Український телеканал "НАШ" включив у прямий ефір одного з ватажків бойовиків "ЛНР" Родіона Мірошника, який бере участь у переговорах ТКГ.

Відповідне відео ефіру з'явилося в акаунті телеканалу в Youtube.

У студії були присутні українські політики - нардепи і колишні чиновники. Темою дискусії стала реалізація Мінських угод. Мірошник традиційно для російської пропаганди звинуватив Україну в недотриманні домовленостей, а також "обстрілі" окупованої території. Також він заявив, що учасниками конфлікту на Донбасі є не Росія, а так звані "ЛНР" та "ДНР".

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В ході діалогу з бойовиком ведучий поцікавився, чиєю зброєю "ЛНР" веде обстріли, зазначивши, що "нас і американці забезпечують". Пізніше Мірошник зовсім заявив наступне: "Донбас не перебуває у складі України. На Донбас не поширюється українське право".

Ведучі з цією думкою не погодилися. Але один з них уточнив, що в ефірі проходить "рольова гра, яка називається ТКГ".

"Уявіть, що у нас такі переговори", - сказав ведучий Максим Назаров.

Нещодавно телеканал "НАШ" оскандалився фейком, пов'язаним з Донбасом. В ефір каналу зателефонувала нібито мешканка ОРДО, яка заявила, що "особисто бачила, як український літак бомбив мирних жителів Донбасу, і в кабіні було видно льотчика, який сидів і сміявся". Ведучі на цю "розповідь" не відреагували.

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Автор: УНІАН