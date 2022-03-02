Окупанти не припиняють обстріли і в світлий час доби.

У середу, 2 березня, після 15:00 в деяких районах української столиці і в її передмісті - Вишгороді - чути серію вибухів.

Як повідомляють очевидці, гримлять тривалі вибухи, люди ховаються в укриття.

"Бомбить не по-дитячому, вибухи один за одним", - розповіла УНІАН мешканка столичного району Виноградар.

О 14:53 та 14:55 пролунали два вибухи на Оболоні. Горять останні поверхи багатоповерхівки.

Нагадаємо, 24 лютого російський президент Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст, у тому числі і в Києві, пролунали вибухи, противник почав знищувати військові об'єкти.

На сьогодні окупанти обстрілюють житлові масиви, є жертви серед мирного населення.

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