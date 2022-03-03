Дітей вивозять до Польщі та Німеччини.

Майже усі діти з київських дитячих будинків сімейного типу перебувають у безпеці за містом.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні, поширеному в Telegram.

Так, за його інформацією, два дні тому до Польщі евакуювали 50 вихованців з п'яти будинків сімейного типу. Разом з батьками-вихователями.

Київ, за сприяння центру "Врятуємо Україну" також вивіз до Польщі 176 дітей з інвалідністю з міських дитячих будинків інтернатів. І вчора до Німеччини відправили понад 90 дітей-сиріт.

За словами Кличка, всім соціально незахищеним киянам виплачено допомогу, передбачену їм державою та містом, яку вони регулярно отримували.

Продовжує працювати гуманітарний штаб Києва, додав міський голова.

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