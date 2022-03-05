Окупанти не полишають спроб захопити Київ та атакують місто щодня.

У суботу, 5 березня, в українській столиці стався потужний вибух, який чули на правому березі.

Як повідомляють Телеграм-канали, ймовірно, було збито ворожу ракету. Наразі інформація уточнюється.

"Киевский движ" пише: "За попередньою інформацією, було збито ракету, інформація уточнюється". Також опубліковано відео, в якому чітко чути дуже гучний вибух.

Як повідомляє "Україна 24", у Святошинському районі Києва ракета прилетіла до житлового кварталу.

Як повідомляв Генштаб, противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та застосовує високоточну зброю. Основні зусилля окупанти зосереджували на оточенні міст Київ та Харків. Крім того, ворог має намір вийти на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях та у подальшому створити сухопутний коридор з окупованим Кримом

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