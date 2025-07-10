Жителів попросили не відчиняти вікна, оскільки в місті багато диму після ворожої атаки.

Унаслідок удару російських "шахедів" по Києву, за свіжими даними місцевої влади, постраждали 14 осіб. Крім того, з'явилися дані про двох загиблих.

Як повідомив столичний мер Віталій Кличко, 9 постраждалих госпіталізовано, іншим допомогли на місці.

Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив про загиблих. "На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він.

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Він додав, що після ворожої атаки в місті багато диму від пожеж. "Після повернення додому з укриттів закривайте вікна. Дуже багато диму", - закликав Ткаченко.

"Попереду дуже багато роботи, буду сповіщати протягом дня про перебіг робіт із ліквідації", - наголосив голова КМВА.

Окрім столиці постраждала й Київська область. Так, за даними Київської обласної військової адміністрації, в Обухівському районі поранення отримав 51-річний чоловік. Його госпіталізовано.

Наслідки ворожої атаки фіксуються в 4 районах області.

Масований удар по Києву

У ніч на 10 липня РФ знову завдала по Києву масованого комбінованого удару. Місто атакували десятки "шахедів". Також на Київ летіли двома хвилями ракети: спочатку балістичні, потім крилаті.

У місті працювала протиповітряна оборона.

Під ранок Ткаченко повідомляв, що постраждалих через атаку на Київ троє. "На жаль, маємо трьох постраждалих чоловіків з осколковими пораненнями", - заявив він.

Двох із них було госпіталізовано.

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