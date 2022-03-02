Жителям Бучі відправили медикаменти, перев'язувальні матеріали, засоби гігієни та дитяче харчування.

Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до Києва.

Про це передає міський голова Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram.

Жителям Бучі відправили медикаменти, перев'язувальні матеріали, засоби гігієни та дитяче харчування.

Допомогу доставила організація "Червоний Хрест".

"Я пишаюся бути українцем! Такої згуртованості, патріотизму і відваги, яку сьогодні демонструють українці, я не бачив у жодній з країн, де я був. Як тримаються Харків, Маріуполь, Херсон та багато інших міст і селищ України, які ворог намагається знищити вогнем і танками! Ви - герої!"- підкреслив мер Києва.

Він додав, що такий бойовий дух і самопожертва армії, поліції, інших силових структур, бійців терроборони і всіх українців – це сила, яку не зламає ніхто.

Нагадаємо, що в місті Буча 28 лютого проходять важкі бої. Є загиблі і поранені, пошкоджена вишка і міст.

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