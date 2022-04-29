Поки російський диктатор Володимир Путін брязкає перед усім світом ядерною шаблею, його "учень" уважно занотовує.
Невипадково північнокорейський лідер Кім Чен Ин стає все більш агресивним у своїх діях і заявах після того, як Путін нахабно напав на Україну, пише The Washington Post.
Метою для Північної Кореї було б завоювання Південної Кореї, і глава КНДР імітує путінську стратегію щодо України щонайменше у двох напрямках: пересуванні військових позицій та зміни в ядерній доктрині країни, щоб відрадити Захід від втручання в потенційний конфлікт з сусідами.
Відтоді як російські війська вдерлися на територію України, Північна Корея провела чотири випробування балістичних ракет, у тому числі два випробування міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть долетіти до США. У квітні вони також провели випробування ракети, яка, нібито, може доставляти тактичну ядерну зброю на поле бою.
Риторика також загострюється в напрямку прямих загроз Південній Кореї. Раніше в цьому місяці сестра Кіма Пхеньян заявила, що країна застосує ядерну зброю, якщо Сеул "піде на військову конфронтацію". Водночас сам Кім стверджує, що окрім стримування війни у ядерних сил Північної Кореї також є "другорядне завдання", що багато інтерпретують як наступальні цілі.
Урок, винесений з російського вторгнення в Україну, полягає в тому, що один зі способів приборкати агресивних диктаторів – чіткі гарантії безпеки, а це означає, що США повинні збільшити свою військову підтримку Японії і Південної Кореї.
Найдієвіший же спосіб приборкати всіх диктаторів, які загрожують своїм демократичним сусідам – переконатися, що Путін зазнає невдачі в Україні, щоб інші не мали спокуси піти його шляхом.