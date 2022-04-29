Невипадково глава КНДР став більш агресивним у своїх діях і заявах після того, як РФ напала на Україну, пише газета.

Поки російський диктатор Володимир Путін брязкає перед усім світом ядерною шаблею, його "учень" уважно занотовує.

Невипадково північнокорейський лідер Кім Чен Ин стає все більш агресивним у своїх діях і заявах після того, як Путін нахабно напав на Україну, пише The Washington Post.

Метою для Північної Кореї було б завоювання Південної Кореї, і глава КНДР імітує путінську стратегію щодо України щонайменше у двох напрямках: пересуванні військових позицій та зміни в ядерній доктрині країни, щоб відрадити Захід від втручання в потенційний конфлікт з сусідами.

Відтоді як російські війська вдерлися на територію України, Північна Корея провела чотири випробування балістичних ракет, у тому числі два випробування міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть долетіти до США. У квітні вони також провели випробування ракети, яка, нібито, може доставляти тактичну ядерну зброю на поле бою.

Риторика також загострюється в напрямку прямих загроз Південній Кореї. Раніше в цьому місяці сестра Кіма Пхеньян заявила, що країна застосує ядерну зброю, якщо Сеул "піде на військову конфронтацію". Водночас сам Кім стверджує, що окрім стримування війни у ядерних сил Північної Кореї також є "другорядне завдання", що багато інтерпретують як наступальні цілі.

Урок, винесений з російського вторгнення в Україну, полягає в тому, що один зі способів приборкати агресивних диктаторів – чіткі гарантії безпеки, а це означає, що США повинні збільшити свою військову підтримку Японії і Південної Кореї.

Найдієвіший же спосіб приборкати всіх диктаторів, які загрожують своїм демократичним сусідам – переконатися, що Путін зазнає невдачі в Україні, щоб інші не мали спокуси піти його шляхом.

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