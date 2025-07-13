Там тривають жорсткі бої.

Українські військовослужбовці показали, як виглядає знищене російською окупаційною армією селище Кіндратівка у Сумській області.

Відео з безпілотного літального апарату опублікували у Telegram-каналі 225-го окремого штурмового полку. У населеному пункті, який розташований неподалік кордону з Російською Федерацією, розтрощені житлові будинки. Зараз там ідуть запеклі бої.

Військові зазначають, що однією з головних задач у війні є перенесення бойових дій на ворожу територію, і саме тому українські сили заходили в Курську область:

"Саме тому йшли вперед. Бо інакше десятки наших сіл зазнали б такої ж долі, як Кіндратівка. Просто уявіть, що було б за ті 9 місяців, якби фронт залишався під нашими хатами. Згадайте всіх, хто тоді казав: "А навіщо нам той Курськ?". Сьогодні ви бачите відповідь".

Бої на Сумщині

Нагадаємо, в рамках літнього наступу окупаційна армія Російської Федерації зайшла на територію Сумської області та здійснила низку просувань.

У Кремлі пояснили це бажанням створити "буферну зону" в прикордонні. За словами експертів, таким чином загарбники також намагаються розтягнути українську оборону.

За словами військовослужбовця Кирила Сазонова, російські війська зазнали значних втрат штурмових підрозділів під час боїв за Андріївку.

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