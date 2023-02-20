З білоруського аеродрому "Мачулищі" помітили зліт МіГ-31К ВКС РФ.

У понеділок, 20 лютого, на тлі новин про приїзд до Києва важливих іноземних гостей у столиці та низці інших регіонів після 11:35 пролунала повітряна тривога.

Про це свідчить карта повітряних тривог. Також про загрозу ракетної атаки повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Об 11:27, за інформацією спостерігачів, з білоруського аеродрому "Барановичі" злетів винищувач супроводу. А об 11:30 - з аеродрому "Мачулищі" помітили зліт міг-31к ВКС РФ.

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Оновлено 12:54. По всій Україні оголошена повітряна тривога, чи пов’язано це з візитом президента США Джо Байдена в Київ, українці мають робити власні висновки. Про це сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, коментуючи оголошення по всій Україні близько 11:30 повітряної тривоги.

"Якщо подивитися на карту повітряних тривог, то вона вся червона. Очевидно, що є загроза всій території держави", - зазначив він.

Ігнат нагадав, що це відбувається, коли злітають носії ракет "Кинжал" МіГ-31К в Білорусі чи в Росії, і тоді є загроза нашій державі.

"Чи пов’язувати це з візитом лідера американського народу, чи не пов’язувати - тут робіть висновки самі. Зрозуміло, що ці польоти відбуваються фактично щодня. Думаю, що навряд чи російські ЗМІ будуть говорити, що це якийсь там сигнал, а вони будуть казати, що це планові польоти", - зазначив Ігнат.

Карта повітряних тривог станом на 11:39 20 лютого 2023

Винищувач-перехоплювач МіГ-31 - характеристики

МіГ-31 - радянський двомісний надзвуковий висотний винищувач-перехоплювач четвертого покоління дальнього радіусу дії.

Він призначений для перехоплення і знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх і великих висотах, вдень і вночі, в простих і складних метеоумовах, при застосуванні противником активних і пасивних радіолокаційних перешкод, а також помилкових теплових цілей.

Ракети "Кинджал"

Х-47М "Кинджал" - гіперзвукова аеробалістична ракета. Після скидання її швидкість нібито, якщо вірити заявам РФ, перевищує швидкість звуку в 10 разів.

Здатна маневрувати на всій траєкторії польоту. Наша ППО не може перехопити ці ракети, тому при можливому їхньому запуску оголошується масштабна повітряна тривога.

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