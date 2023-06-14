У звільненому Благодатному вщент знищено 80% житлових будинків, решта 20% мають пошкодження.

З деокупованих населених пунктів Донеччини евакуюють місцевих через постійні ворожі обстріли. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Благодатне, Сторожове, Нескучне, Макарівка… Вони є наразі деокупованими. Там тривають заходи з зачистки від залишків збройних сил Російської Федерації… Зараз триває евакуація населення, яке лишалось у тих населених пунктах - їх невелика кількість. Станом на ранок евакуйовані 30 осіб. Одна людина з інвалідністю", - сказав він. За словами Кириленка, це люди похилого віку, маломобільні.

"Людей більше немає. У Волноваському районі йдуть активні бойові дії, відбуваються постійні обстріли, до лінії фронту - до 1,5 тис метрів… Ворог насипає вогнем, тому що лютує, що вибитий зі своїх позицій", - пояснив голова ОВА.

Кириленко зазначив, що зокрема у Благодатному з 370 будинків приватного житлового сектору вцілілих зараз не більше 20%.

"При цьому ці 20% частково пошкоджені. 80% фактично зруйновані вщент", - заявив він.

Кириленко повідомив, що всім евакуйованим надається медична, психологічна допомога та продукти харчування. Для них підготовлені місця довготривалого перебування за межами області, тому що в самій області немає жодного населеного пункту області, де б люди були у безпеці. У межах області, зауважив Кириленко, лишаються зараз лише люди, які забезпечують роботу критичної інфраструктури, медичні працівники, керівництво військових місцевих адміністрацій тощо.

"Не враховуючи жертв та постраждалих у Волновасі та Маріуполі, які в окупації, кількість загиблих загалом складає 1 тис 561 особа, 3 тис 689 – отримали поранення в результаті бойових дій на території області. Це виключно про цивільне населення", - повідомив він.

Обстріли Донеччини - що відомо

Сьогодні зранку окупанти обстріляли Краматорськ та Костянтинівку на Донеччині. В результаті загинуло троє цивільних, ще четверо зазнали поранень.

Також у Краматорську внаслідок удару зруйновано щонайменше п’ять і пошкоджено близько двох десятків приватних будинків, у Костянтинівці - два зруйновані і пошкоджені 55.

Станом на станом на 12 червня на Донецькому і Таврійському напрямках українські війська звільнили 90 квадратних кілометрів території. Звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

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