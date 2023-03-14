Колаборант Іван Ткач, чию машину сьогодні підірвали в тимчасово окупованому Мелітополь, помер про отримані поранення. Його доставили в лікарню, але не врятували.
"Власник підірваного сьогодні в центрі Мелітополя автомобіля Іван Ткач помер у лікарні від отриманих поранень", - пишуть російські окупанти у місцевому Telegram-каналі.
Звичайно ж, місцеві посібники Кремля відразу ж звинуватили Україну. Зазначається, що авто підірвали за допомогою саморобного вибухового пристрою.
Підрив авто в Мелітополі - що відомо
Увечері у вівторок, 14 березня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя у районі вулиці Героїв України прогримів потужний вибух. Мер міста Іван Федоров повідомив, що вибухнув автомобіль.
Пізніше місцеве видання РІА Мелітополь повідомило, що, за попередньою інформацією, убитий "чиновник".
У свою чергу місцевий гауляйтер Володимир Рогов заявив, що в результаті вибуху постраждали дві людини - чоловік і жінка, їх госпіталізували. За його словами, авто підірвали за допомогою саморобного вибухового пристрою.
Водночас росЗМІ повідомили, що підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, який належить власнику місцевої транспортної компанії, зраднику України Івану ткачу.