На його думку, Путін припустився "стратегічної помилки", розв'язавши війну проти України.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов з обережністю ставиться до прогнозів щодо того, чим закінчиться війна Росії проти України.

В інтерв'ю The Washington Post він заявив, що "не заперечуватиме" проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.

"У мріях росіян вони окупували всю Україну, а в наших мріях у нас є парад перемоги в Москві", - сказав Буданов.

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Глава розвідки вважає, що ця війна триватиме, поки в Росії діятиме путінський режим.

"За наступного режиму він може змінитися чи ні, але вікно можливостей з'явиться", - додав він.

При цьому Буданов тверезо оцінює Путіна і Росію.

"Він став жертвою власної пропаганди. Вони перегріли своє суспільство, кажучи, що вони наймогутніші і всемогутні у світі, і він сам почав у це вірити. Але виявилося, що їхня армія не така сильна, як вони думали", - пояснив він.

На його думку, Путін припустився "стратегічної помилки", розв'язавши війну проти України.

"Але росіяни швидко відновлюються, і це факт, про який вам слід пам'ятати. Вони довели це десятки разів. Ми не повинні недооцінювати цю характеристику", - додав Буданов.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Протягом доби російські окупанти атакували одразу на кількох напрямках ділянки фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зокрема, як зазначається, протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення.

Російсько-українська війна триває і РФ продовжує активно штурмувати позиції Сил оборони в районі Часового Яру, сказав командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко.

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