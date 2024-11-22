Не армія: комбриг Третьої штурмової назвав головну загрозу від КНДР

На думку Білецького, основна мета північнокорейських солдатів не воювати, а виживати.

Головна загроза для ЗСУ від Північної Кореї — це її військово-промисловий комплекс, а не армія.

Таку думку в інтерв’ю УП висловив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. За його словами, загрозу становить їхній військово-промисловий комплекс. Наприклад, обсяг артилерійських боєприпасів, які КНДР поставила Росії, співмірний із тим, що всі країни НАТО надали Україні за три роки.

"Мені здається, що вплив північнокорейського військово-промислового комплексу на нашу війну на порядок більший, ніж все, що може Корея виставити на полі бою. Те, що північні корейці поставили для росіян – це плюс-мінус такий же обсяг артилерійського боєприпасу, що й всі країни НАТО дали нам за майже три роки. Це проблема", - акцентую Білецький.

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Він визнає, що ці боєприпаси неякісні: навіть росіяни відразу розпізнають північнокорейські снаряди через їхню низьку точність. Однак вони є, і без них у противника був би серйозний дефіцит снарядів. Крім того, балістичні ракети, які атакують Київ, Одесу чи Миколаїв, також походять із Північної Кореї.

"Тому їхній ВПК є для нас серйозною проблемою, тоді як участь північнокорейських солдатів у боях навряд чи стане вагомим фактором", - каже Білецький.

За його словами, участь у війні навіть десятків тисяч солдатів КНДР суттєво не вплинуть на хід бойових дій, тому що сучасна війна потребує високотехнологічних засобів та новітніх тактик. Наприклад, FPV-дрон зараз може коштувати близько 300 доларів, та такий тип озброєння Сили оборони вже активно застосовують як ефективну та недорогу зброю.

"Вважаю, що навіть якщо їх (північнокорейських солдатів – УНІАН) залучать 50 тисяч, це радикально не змінить ситуацію на полі бою. Поясню: ми застосовуємо нові високоточні й дешеві засоби ураження. Зараз FPV-дрон може коштувати й 300 доларів. Змінилися типи польової фортифікації, тактичні прийоми – як в обороні, так і в наступі. Все це вимагає серйозної практики. Зараз дві країни у світі мають такий досвід – ми та Росія", - сказав військовий.

На його думку, Північна Корея, у певному сенсі технологічно відстала країна - там навіть геймінг не розповсюджений, не кажучи про можливість тренуватися на дронах у цивільному житті.

Тому Білецький сумнівається, що північнокорейські солдати здатні воювати за сучасними стандартами та викликає їхня мотивація через те, що на батьківщині вони перебувають в умов, схожих той жах, що був створений у радянські часи Головним управлінням виправно-трудових таборів (ГУЛАГ).

"Я не думаю, що вони зможуть воювати в сучасних реаліях… Звісно, для нас всіх це Terra incognita, але й не думаю, що у людей з ГУЛАГу надзвичайно висока мотивація. Гроші? Я не вважаю, що зарплати можуть мотивувати когось умирати. Думаю, їхня основна мета буде не стільки воювати, скільки виживати", - відзначає військовий.

Участь КНДР у війні проти України

Нагадаємо, у Курській області було поранено високопоставленого північнокорейського генерала внаслідок нещодавнього удару ракетами Storm Shadow Силами оборони України. Про це розповів анонімний західний чиновник, повідомляє The Wall Street Journal. Йшлося, що це - перший випадок, коли західна офіційна особа підтвердила, що жертвою в повномасштабній війні між Україною та Росією став високопоставлений військовий КНДР. Водночас чиновник не уточнив, наскільки серйозним виявилося поранення.

За словами американських джерел, у Курській області зосереджено понад 10 000 північнокорейських солдатів. Їх направили в регіон у спробі витіснити звідти українських військових.

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