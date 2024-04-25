Павло Паліса розповів, наскільки складнощі з постачанням військової допомоги від західних партнерів зараз впливають на можливості тримати оборону.

Командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", полковник ЗСУ Павло Паліса розповів, що на околицях Бахмута противник намагається наростити зусилля в смузі оборони бригади й також по сусідах - з метою прорвати оборону, розсікти оперативну побудову, угруповання.

"Ми намагаємося не дати їм цього зробити. Противник збільшив на кількох напрямках інтенсивність штурмових дій з залученням великої кількості бронетехніки, особового складу", - розповів він в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, це пов'язано з певними термінами й цілями, які ставить командування противника.

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"Стратегічна ціль росіян на цьому напрямку - вихід на адміністративні межі Донецької й Луганської областей. Оперативна ціль - операція з захоплення Часового Яру. Він є ключовим об'єктом місцевості. Через висоти, через шляхи, утримання яких дає перевагу", - пояснив Паліса.

Також він розповів, наскільки складнощі з постачанням військової допомоги від західних партнерів зараз впливають на можливості тримати оборону.

"Це питання політичного, напевно, забарвлення. Бійцю без різниці, звідки прийде снаряд. Чи його зроблять під Києвом, чи привезуть з-за океану, чи з Бельгії або Франції. Головне, щоб він був. Звичайно, брак боєприпасів відображається на ході ведення бойових дій. В першу чергу, через це збільшуються втрати... Намагаємося робити те, що треба. Це ж не варіант: боєприпасів немає, все - штик в землю, пішли. Не маємо права так зробити. І питання не про Кримінальний кодекс", - додав командир.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Авіація Сил оборони України за 25 квітня завдала ударів по 2 пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу і 3 зенітно-ракетних комплексах російських військ, повідомляє Генштаб ЗСУ. А підрозділи ракетних військ вразили ще один район зосередження особового складу росіян.

Тим часом війська РФ завдали 4 ракетних і 50 авіаційних ударів, здійснили 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

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