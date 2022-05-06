Комендантська година триватиме з 22:00 неділі, 8 травня, до 05:00 вівторка, 10 травня.

В Одесі та Одеській області вводиться затяжна комендантська година.

Про це повідомили в прес-службі Одеської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що згідно з розпорядженням начальника ОВА Максима Марченка, на території міста буде введено комендантську годину з 22:00 неділі, 8 травня, до 05:00 вівторка, 10 травня.

У цей період заборонено перебування людей на вулицях і в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня дві ворожі ракети були випущені по Одеському району. На щастя, ніхто не постраждав.

Як відомо, 2 травня російські окупанти атакували Одесу ракетами з моря, внаслідок чого загинув 15-річний підліток, який біг попередити про сигнал повітряної тривоги сусідів.

23 квітня російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку, де загинуло 8 людей, зокрема молоде подружжя, а також 3-місячне немовля з матір'ю і бабусею.

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