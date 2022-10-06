За його словами, контрнаступальні операції довго планували та майстерно реалізовували.

Контрнаступальні операції Збройних сил України приголомшують результативністю. Окупанти фактично розгромлені й цьому передувала низка причин.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив військовий експерт Олег Жданов.

Розгром армії РФ чітко спланований та реалізований Збройними силами України. Цьому передувала копітка і планомірна робота, впевнений експерт.

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"Це не з неба впало, це результат копіткої і планомірної роботи наших Збройних сил. Перше – ми вели оборонну операцію, завданням якої було максимально вимотати противника. Іноді навіть ціною втрати територій. Тим не менш, ми намагалися максимально завдати шкоди живій силі і техніці противника, що нам і вдалося. Потім ми отримали резерви наших військовослужбовців, які навчалися на навчальних центрах наших західних партнерів. Плюс озброєння, яке ми отримуємо за програмою "Рамштайн". Поєднавши ці два компоненти – навчених військовослужбовців і нові зразки озброєння – ми, застосувавши нові методики, змогли прорвати оборону противника на Херсонському напрямку. Це і дало успіх. А за рахунок вимотаності російських військ вийшло так, що за лінією фронту другого і третього рубежу оборони просто немає", - пояснив Жданов.

За його словами, цим і обумовлюється темп наступу, особливо на півдні. Українські воїни зараз просуваються у напрямку річки Інгулець до Нової Каховки, де також нема оборонних рубежів. Саме тому на цих ділянках фронту фіксуються досить високі темпи просування.

"На Слобожанському напрямку темпи трохи нижчі через те, що противник намагається зупинитися і створити хоч якусь лінію оборони. Ось у цьому і криється запорука успіху ЗСУ на цих двох оперативних напрямках", - зазначив експерт.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході України. За минулу добу захисники звільнили ще три населених пункти, повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Всього з початку жовтня бійці деокупували понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Просуваючись на південь, українські підрозділи відтіснили лінію фронту ще до 20 км вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро, але поки ще не погрожуючи головним російським оборонним позиціям, заявили в британській розвідці.

Водночас контрнаступ українців у Харківській області ще не досяг кульмінації і зараз просувається на Луганщину, констатували аналітики з Інституту вивчення війни.

5 жовтня українська авіація завдала понад 15 ударів по противнику. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння і військової техніки та знищено 4 ЗРК противника.

Через військові поразки росіяни в черговий раз атакували Запоріжжя, вибухи прогриміли і в Хмельницькій області.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 61 330 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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