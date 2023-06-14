Це була помста особисто Кадирову від ватажка "вагнерівців".

Координати розташування "правої руки" Кадирова Адама Делімханова та інших "кадирівців" злили найманці ПВК "Вагнер".

Про це заявив командир 72-ї бригади ЗС РФ Роман Веневітін. За його словами, "вагнерівці" нібито передали інформацію щодо розташування Делімханова українській розвідці.

"Вони ("вагнерівці - УНІАН) помстилися Рамзану Кадирову, який раніше пригрозив розповісти про джерела багатства (ватажка "Вагнера" - УНІАН) Пригожина, що є постачальником харчування для армії ще з 2006 року. Адам Делімханов, права рука глави Чечні, перебуває у тяжкому стані після прицільного артилерійського обстрілу з боку "укронацистів". Працювали українські спецслужби, які ведуть пріоритетні цілі. Працювали прицільно та дуже інтенсивно. На жаль, втрати суттєві", - заявив топ-офіцер окупантів.

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Веневітін також повідомив, що Для евакуації було викликано 12 бортів. Пораненим надається необхідна допомога.

Поранення Делімханова

Сьогодні український військовий повідомив, що ліквідовано соратника ватажка Чечні Рамзана Кадирова. Зазначається, що Адам Делімханов з "кадирівцями" перебував у Запорізькій області.

У прес-службі Держдуми РФ спростували повідомлення про загибель Делімханова. Там зазначили, що він був поранений, але живий.

При цьому ватажок Чечні Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі повідомив, що не може ніяк вийти на Адама Делімханова, бо він не виходить на зв'язок.

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