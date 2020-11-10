Переговори з представниками РФ щодо пропуску громадян тривають.

Українська сторона сьогодні на Донбасі відкрила 6 контрольних пунктів в'їзду-виїзду, але російська сторона не пропускає громадян через лінію розмежування.

Про це українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомляє у Facebook.

"Сьогодні о 08.00 ранку українська сторона відкрила для роботи КПВВ «Гнутове», «Мар’їнка», «Майорське» (Донецька область), «Станиця Луганська», «Щастя», «Золоте». Російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНазвано дату відкриття існуючих і нових КПВВ на Донбасі

Водночас українська делегація заявляє, що "переговори тривають, з’явилися позитивні сигнали, які підтримують представники ОБСЄ".

Крім того, сьогодні о 14:00 розпочнеться засідання економічної підгрупи та підгрупи з безпеки ТКГ.

КПВВ на Донбасі: як перетнути лінію розмежування

9 листопада глава української делегації для участі у ТКГ Леонід Кравчук запевнив, що 10 листопада з українського боку відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування. Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00 із дотриманням протиепідеміологічних заходів.

Російська сторона заявляла, що відновлювати роботу КПВВ «Щастя» та «Золоте» не збирається.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко