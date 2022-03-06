Ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, але не виключено, що агресор використає їх як "гарматне м'ясо".

Кремль планує здійснити провокації у південних регіонах України з використанням насильно мобілізованих жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляться на сторінці Державної прикордонної служби у Facebook.

"За наявною інформацією, на Кримський півострів вчора прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізований на підконтрольній РФ території Донецької і Луганської областей. Найближчим часом кремль планує використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ додають, що хоча ці підрозділи і мають вкрай низьку мотивацію, адже їх комплектували з осіб, які насильно мобілізовані в ОРДЛО, не виключено, що агресор використає їх як "гарматне м'ясо".

"Окрім цього, цих осіб можуть використовувати, видаючи за місцевих жителів для пропагандистських картинок, оскільки окупантам не вдається переломити дух українського населення", - наголошується в повідомленні.

Також, підкреслили у ДПСУ, провокації з численними жертвами, використовуючи осіб, мобілізованих в ОРДЛО, російське військово-політичне керівництво може найближчим часом здійснити у східних регіонах України.

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