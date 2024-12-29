Сезон штормів триватиме щонайменше два-три місяці.

Захисні споруди, які російські загарбники протягом тривалого часу будували біля Керченського мосту, перебувають у незадовільному стані. Як пояснив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, ймовірно на частину "парканів" вплинули погодні умови, зокрема, штормове море.

За його словами, у будь-якому разі, інформація потребує верифікації, але зміни у системах загородження, які окупанти "натхненно" облаштовували фактично весь теплий період цього року, цілком очікувані.

"Цілком очікувано, що внаслідок штормів, ще навіть в цьому році достатньо велика кількість (споруд – УНІАН) вийшла з ладу, не виконує свій функціонал. Ймовірніше за все, можна зробити висновок, що природа завжди втручається. Керченська протока доволі динамічна й завжди такою була та росіяни намагалися це максимально врахувати", - сказав речник в етері телемарафону.

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Як зазначив Плетенчук, зокрема, загарбники навколо шляхопроводу будували "незрозумілі паралельні споруди", затоплювали елементи захисту (баржі), та відповідно, будували паркани в Чорному морі. Проте, станом на зараз, велика кількість цих загороджень, судячи за все, не функціональна, а сезон штормів триватиме щонайменше два-три місяці.

"Тому скоро ми побачимо ще більше результатів втручання "генерала шторма", який допомагає нам", - наголосив представник ВМС ЗСУ.

Він додав, що наразі ситуація в Азово-Чорноморській акваторії залишається незмінною. Зокрема, в Азовському морі тривалий час обстановка стабільна, навіть позитивна для України. Це, за словами Плетенчука, виражається в тому, що там взагалі відсутні ворожі кораблі.

"Відсутні вони через те, що ворог, в першу чергу, розуміє – він знаходиться в зоні ураження Військово-морських сил, в тому числі. В Чорному морі перебуває субмарина, яка виконує завдання з охорони пункту базування в Новоросійську", - додав військовий.

Кримський міст - новини

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що Кримський (Керченський) міст Сили оборони досі не знищили, в тому числі через те, що він, можливо, стане своєрідним ультиматумом. На думку аналітика, окупантам можуть дозволити втекти з окупованого Криму саме цим шляхопроводом, а зараз неможливо знищити цей шляхопровід через об'єктивні фактори, серед яких те, що росіяни сконцентрували там велику кількість засобів протиповітряної оборони. Водночас він акцентував, що Керченський міст і зараз виконує дуже важливу роль в питаннях забезпечення російських військ.

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