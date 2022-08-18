Супротивники відкрили вогонь по Харківщині з Бєлгорода сьогодні близько 4:30 ранку.

У четвер, 18 серпня, рано вранці окупанти з російського міста Бєлгород запустили у бік Харківської області вісім ракет.

Через влучання однієї з ракет у 4-поверхове приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова станом на 9.14 вже відомо про дві жертви, поділився очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

"…Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще 8 ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі", - зазначив чиновник.

Раніше стало відомо, що російські загарбники зранку 18 серпня влучили у приміщення гуртожитку, яке знаходиться у Слобідському районі Харкова. Повідомлялося про одну жертву та 18 поранених. Серед постраждалих було двоє дітей.

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