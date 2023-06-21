Двох поранених відправили на лікування в Австрію.

В Одесі збільшилась кількість жертв від обстрілу, який окупанти завдали по місту 14 червня.

Як повідомляє прес-служба мерії з посиланням на міського голову Геннадія Труханова, сьогодні стало відомо, що померла від страшних поранень ще одна цивільна людина.

"Кількість жертв ракетної атаки росіян по продовольчих складах торгівельної мережі "Таврія В" збільшилася до чотирьох - у лікарні помер ще один чоловік", - повідомив Труханов.

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Також зазначається, що сьогодні, за підтримки міжнародних партнерів, відправлені на операцію до Австрії два чоловіка, які також постраждали внаслідок російської ракетної атаки 14 червня.

Ракетний удар по Одесі - головне

У ніч на 14 червня окупанти завдали ракетного удару по Одесі чотирма крилатими ракетами "Калібр" з корабля, який перебував в Чорному морі. Одна із них влучила у склад торгівельної мережі "Таврія". Через це сталася пожежа, будівля зруйнована на площі 1 тис. кв. м.

Основний ворожий удар прийшовся у відділ дитячих товарів, де зберігались підгузки, дитяче харчування, жіноча гігієна. Троє співробітників складу загинули, ще семеро зазнали поранень, кілька із них перебували у критичному стані.

В іншому місці, на проспекті Шевченка, через потужну вибухову хвилю, яка сталася під час повітряного бою, сталися значні руйнування бізнес-центру, політехнічного університету, житлових будинків, закладів харчування. На проспекті поранення отримали шість осіб.

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