Чимало постраждалих - в операційних.

Наймолодшому пораненому у Кривому Розі - лише три місяці. За попередніми даними, у медичних закладах міста перебувають понад 30 людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, чимало постраждалих потрапили до операційних, зараз лікарі борються за кожне життя:

"Найменшому - 3 місяці. У хлопця різані рани. Йому надали допомогу. Оговтуватися від пережитого буде вдома".

Водночас голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що аварійно-рятувальна операція на місці удару триває. За його словами, в лікарнях міста борються за життя 34 поранених. Серед них - діти.

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Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, ввечері загарбницька армія РФ вдарила балістикою по житловому мікрорайону міста. Внаслідок атаки загинули та постраждали люди. Відомо, що поруч із місцем влучання був дитячий майданчик.

Згідно з останніми даними, окупанти вбили 14 людей, шестеро з них - діти. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомили, що удару було завдано касетною балістичною ракетою.

В Офісі президента України заявили, що режим Путіна і вся Росія демонстративно вбили людей.

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