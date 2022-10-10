Він переконаний, що Україна до цього не причетна.

Вибух на Кримському мосту може бути вигідний Федеральній службі безпеки Російської Федерації.

Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ, екс-заступник голови спецслужби Віктор Ягун в ефірі телеканалу Freedom.

Він заявив, що категорично не вірить в "український слід" у цій події.

"Треба просто дивитися правді в очі. Українські спецслужби, ЗСУ та й Україна взагалі не використовують методи терористичних організацій, а тут був проведений терористичний акт. Причому узгоджений, я так думаю, з органами державної влади", - сказав Ягун.

На його думку, заїхати на Кримський міст без огляду просто неможливо. Також генерал-майор не виключає, що за кермом вантажівки міг бути "смертник".

"Це точно не наші методи. І той факт, що поруч з вибухом стояв ешелон з паливом, теж говорить про те, що це могли бути узгоджені дії. І всі ці фактори говорять про те, що вибух швидше за все був використаний якимись російськими спецслужбами для внутрішніх розборок", - додав він.

Ягун зазначив, що раніше основною охороною і обороною моста займалися Збройні Сили РФ і Росгвардія, але після вибуху він перейшов під контроль ФСБ.

"Я думаю, що цей теракт був вигідний ФСБ, яка таким чином всю відповідальність переклала на Росгвардію і Збройні Сили РФ. І це такий "пас" у бік тих, кого зараз найбільш критикують, які фактично звинувачуються в провалі "спецоперації", - пояснив Ягун.

Також він припустив, що ФСБ хоче взяти кермо влади в свої руки і переформатувати "спецоперацію" в "контртерористичну операцію".

"Зараз в Росії з цим підривом мосту почалися якісь внутрішньовідомчі розбірки. І я думаю, що це тільки на руку Україні", - підкреслив Ягун.

Вибухи на Кримському мосту: деталі

8 жовтня на залізничній гілці Кримського моста почалася сильна пожежа, також обвалилася частина дорожнього полотна.

У Росії заявили, що на мосту вибухнула вантажівка, після чого спалахнув залізничний потяг з пальним. Повідомлялося про загибель трьох людей.

За словами джерела УНІАН у правоохоронних органах, підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ.

Пізніше російські пропагандисти повідомили, що автомобільний рух по мосту було відновлено.

9 жовтня президент РФ Володимир Путін звинуватив спецслужби України у підриві Кримського мосту.

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