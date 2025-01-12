Одна жінка загинула, понад 70 осіб залишилися без даху над головою.

Російська Федерація вбиває не тільки українців, але і своїх цивільних осіб. Про це сказав пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

"Вчора (11 січня – УНІАН) ввечері російська авіація нанесла два удари в район інтернату міста Суджа Курської області (РФ). В результаті чого одна жінка отримала рвану рану руки. Вранці жінка померла. Приміщення інтернату дуже пошкоджено, вибиті всі вікна, двері", - зазначив він.

За його словами, зараз виникло серйозне питання, куди переміщати тих, хто був в інтернеті, щоб їх зігріти, адже йдеться про літніх людей, дуже багато з яких мають інвалідність, хворобу Паркінсона, а одна особа має психічне захворювання.

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Дмитрашківський наголосив, що у районі, який контролюють ЗСУ, перебуває близько 2000 цивільних мешканців. При цьому він уточнив, що в інтернаті перебуває понад 70 осіб.

"Російська влада була в курсі того, що саме на території інтернату перебувають цивільні люди, але все ж ухвалила рішення завдати авіаційного удару. Це є свідченням того, що російській владі не вигідно, щоб ці люди вижили і повідомили всьому світу правду, яку вони знають не з російського телебачення, а зі спілкування з українськими військовими", - наголосив Дмитрашківський. За його словами, російська влада чинить геноцид проти свого населення.

Він розповів, що в результаті російських авіаційних, артилерійських та мінометних обстрілів по Курщині загинуло 36 цивільних та понад 100 осіб отримали поранення, а природньою смертю померло – 70 росіян.

Ситуація в Курській області

Бої в Курській області почалися в серпні 2024 року, коли ЗСУ перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа. Українські війська швидко почали просування вглиб території РФ.

Експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів, що РФ припинила будь-які розмови в контексті мирних переговорів, оскільки її армія не може витіснити зі своєї території Сили оборони України. За його словами, Курська операція "поламала геополітичні розклади Росії на будь-які переговорні процеси".

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