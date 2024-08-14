Строковика, який підірвав себе і товариша, врятували і виходили бійці та медики ЗСУ.

Російський строковик із Санкт-Петербурга на ім'я Федір розповів кореспонденту УНІАН, як підірвав себе разом із товаришем, коли ЗСУ підійшли до його позиції в Курській області.

"Я просто дістав гранату. Він сказав: давай! Ми обнялися і кинули її на землю, сказали один одному останні теплі слова. У товариша теж поранення ноги. На той момент я вже тричі розумів, що ближче до смерті. Ми боялися здатися в полон, ми не знали, що буде тут. Ми боялися, що будуть довгі й болісні тортури. Але з урахуванням того, як це в реальності відбувається зараз, я можу сказати тільки спасибі за те, що врятували моє життя і вилікували", - розповів він.

За словами Федора, першу допомогу йому надали українські військові. Вони ділилися водою і сигаретами з полоненими і приносили пораненим ліки з інших бліндажів.

Бої в Курській області - останні новини

Український офіцер на ім'я Володимир розповів, що 6 серпня, у перший день наступу в Курській області, ЗСУ так швидко просувалися вперед, що російські військові часто помилялися, приймаючи українців за своїх.

За словами Володимира, одна з його частин уже в перший день зайняла другу лінію оборони ЗС РФ. Незабаром туди під'їхали дві російські військові вантажівки.

"Близько 100 російських солдатів вийшли з вантажівок і рушили в бік нашої позиції. Вони не знали, що їхня друга лінія - це вже наша перша. Коли вони підійшли приблизно на 60 метрів, наші солдати відкрили вогонь", - розповів офіцер.

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